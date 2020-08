Portugese middenvelder João Carlos Teixeira op weg naar Feyenoord

Door Mikos Gouka



Dick Advocaat zou in dat geval z’n gewenste zesde middenvelder hebben na Leroy Fer, Orkun Kökcü, Mark Diemers, Jens Toornstra en Wouter Burger.



João Carlos Teixeira verruilde Sporting Portugal in 2012 als talent voor Liverpool. In vier jaar tijd speelde hij in totaal elf minuten in de Premier League: in de uitduels met Fulham (acht minuten) en Leicester City (drie minuten) mocht hij van managers Brendan Rodgers en Jürgen Klopp kort invallen. Ook werd hij verhuurd aan Brentford FC en Brighton & Hove Albion, voordat hij naar FC Porto trok.



FC Porto verhuurde hem al aan Sporting Braga, waarna Teixeira in de zomer van 2018 bij Vitória Guimarães belandde. Daar was hij afgelopen seizoen goed voor tien doelpunten en drie assists in 30 wedstrijden. Vitória Guimarães werd zevende in de Portugese competitie en speelde in de Europa League tegen Arsenal, Eintracht Frankfurt en Standard Luik, maar in die zes duels kwam Teixeira niet in actie.