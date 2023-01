PSV doet bod op voormalig Ajax-target Sulemana, Denso Kasius van Bologna naar Rapid Wenen

15 vragen De Grote Transferzo­mer­quiz: weet jij alles over de spelerswis­se­lin­gen van deze zomer?

De transferzomer is in volle gang en de geruchten vliegen ons om de oren. Maar er zijn ook al volop spelers die hun krabbel hebben gezet. Weet jij welke speler voor 80 miljoen euro werd verkocht? Welke internationals komend seizoen in de eredivisie spelen? En naar welke landen eredivisiespelers uitwaaiden? Test hierboven je kennis in De Grote Transferzomerquiz!

13 juli