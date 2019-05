PSV gaat Maxi Romero jaar verhuren

,,Bij PSV blijft de onzekerheid of we hem die kans kunnen bieden.’’ Romero kwam in januari 2018 binnen als één van de grootste aanvalstalenten van Zuid-Amerika. PSV betaalde ruim 10 miljoen euro, maar de spits viel van de ene blessure in de andere en speelde nog nauwelijks. Zijn contact loopt tot medio 2023.

PSV is momenteel bezig met de evaluatie van het seizoen en bereidt zich voor op de transferzomer. De huidige spits en topscorer Luuk de Jong (28) behouden is een topprioriteit. PSV houdt er rekening mee dat een man of zes vertrekt, onder wie in elk geval Daniel Schwaab (transfervrij, zoekt club in Duitsland) en Aziz Behich, die voor een overgang naar het Turkse Basaksehir staat. Over het perspectief van een andere dure aankoop die nog weinig speelde, de Mexicaan Erick Gutiérrez, zegt De Jong dat die de strijd aan moet gaan komend seizoen. ,,Gewoon laten zien dat je erin hoort. Gas geven.’’