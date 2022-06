PSV versterkt zich met Argentijn Benítez: ‘Hij is een allroundkeeper op een heel hoog niveau’

PSV heeft de selectie voor komend seizoen versterkt met Walter Benítez. De 29-jarige doelman komt transfervrij over van de Franse club OGC Nice. Benítez is al in Eindhoven en ondergaat daar de medische keuring, zei de nieuwe hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij.

,,Karakter, prof en winnaar: dat zijn drie woorden die op hem van toepassing zijn”, aldus Van Nistelrooij. ,,Het is een allroundkeeper op een heel hoog niveau.”

De Argentijnse Benítez is de eerste doelman bij PSV. Joël Drommel, die een jaar geleden werd overgenomen van FC Twente, moet dus genoegen nemen met een rol als reserve. Van Nistelrooij: ,,Wij hebben Joël nog niet opgegeven, zeker niet. We hopen dat hij een goed niveau kan halen. We zijn ook blij dat Boy Waterman er als derde man bij is gekomen, zodat we Kjell Peersman de ruimte kunnen geven om bij Jong PSV ervaring op te doen.”

PSV heeft nog meer plannen, maar nog niet alles is bekend. De club heeft sterke Champions League-ambities en wil daarop de selectie inrichten. ,,We willen bij voorkeur snel weer deelnemen”, zei de trainer.

Het is geen geheim dat Luuk de Jong voor de spitspositie in beeld is en bij PSV de nieuwe nummer negen moet worden, maar Van Nistelrooij hield wat dat betreft nog wel een slag om de arm. ,,Bij niet-transfervrije spelers heb je ook te maken met een club die moet meewerken. Er zijn dan altijd externe dingen die meespelen. Bij Walter Benítez is dat niet zo, want hij komt transfervrij.”

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij neemt de tijd voor een jonge fan. © Pim Ras Fotografie

Enkele PSV’ers staan in de belangstelling van andere clubs, onder wie Cody Gakpo. ,,Het liefst krijg ik zo snel mogelijk duidelijkheid”, aldus Van Nistelrooij. ,,Maar je weet ook dat je gebonden bent aan een transferwindow. Hij weet wat hij wil. En of hij dan die keuze wil maken op voorhand of niet, dat is aan de speler.”

Middenvelder Ibrahim Sangaré wordt ook gelinkt aan een buitenlands avontuur. ,,Ik heb met hem gesproken, hoe ik zijn rol zie. Daar ging het vooral over. Sangaré wil heel graag blijven. Maar we weten hoe de transfermarkt werkt. Als er iets komt, weet je ook hoe laat het is”, aldus Van Nistelrooij.

Brands

De terugkeer van Marcel Brands naar PSV is voor Ruud van Nistelrooij bepalend geweest om dit seizoen al als hoofdtrainer te beginnen. Eerder gaf de oud-spits aan zich nog niet klaar te voelen voor die baan, maar na een gesprek met de nieuwe algemeen directeur en overige directieleden veranderde hij van gedachten.

,,Op het moment dat er een andere algemeen directeur komt, volgt er een andere koers. Die ga je dan verkennen”, aldus Van Nistelrooij. ,,Het is niet zo dat alles ondersteboven is gegooid, maar er zijn wel andere accenten gelegd. Ook in de rol naar mij toe. Na dat gesprek zijn de kaarten anders komen te liggen. Dat is het grootste kantelpunt geweest. Ik wil onderdeel zijn van deze start.”

Brands, die eerder technisch directeur was bij PSV, volgde bij de Eindhovenaren Toon Gerbrands op. ,,Niets dan goeds over Toon. Het werk dat hij heeft geleverd, is fantastisch geweest”, sprak Van Nistelrooij. ,,Maar ik denk wel dat het reëel en eerlijk is, naar iedereen toe, om dat uit te leggen. Zonder op heel veel details in te gaan, want dan krijg je al snel van: dat deed de voorganger van Brands dus niet. Daarin zit het hem niet. Wat ik wel kan zeggen, is dat er een aantal beleidsmatige zaken zijn besproken waarop ik voor mijn gevoel moest aanhaken. Ik heb gemerkt dat er nieuw elan kwam.”

Als de samenstelling van de directie niet was veranderd, had Van Nistelrooij de baan als hoofdtrainer van PSV niet aangenomen, verduidelijkte hij nog.