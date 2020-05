Racing Genk maakt jacht op Cyriel Dessers

Naam Havertz zingt rond in Europese top, jeugdinter­na­ti­o­nal Oranje in beeld bij Chelsea

20:49 Het voetbal ligt op Duitsland na in alle grote competities nog stil, maar ondanks de coronacrisis gaan de zaken en vooral de transfergeruchten gewoon door. In TransferTalk houden we alle geruchten bij. Lees hier al het transfernieuws van de voorbije dagen en weken terug.