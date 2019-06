Rangnick slaat vleugels uit, Fortuna denkt aan Ultee als trainer

De transferperiode is in Engeland inmiddels geopend, Nederland en andere Europese competities volgen snel. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Rangnick weg bij RB Leipzig

Ralf Rangnick vertrekt bij RB Leizpig, de club die hij de laatste zeven jaar als technisch directeur én trainer onder zijn hoede had. De 60-jarige Duitser gaat in Brazilië en de Verenigde Statenwordt aan de slag als global sportsdirector voor Red Bull. Het Oostenrijkse energiedrankconcern is behalve hoofdsponsor en aandeelhouder van de Bundesligaclub uit Leipzig wereldwijd eigenaar van meerdere clubs, zoals Red Bull New York en Red Bull Brasil. Rangnick blijft wel op de achtergrond beschikbaar als adviseur van de nieuwe Leipzig-trainer Julian Nagelsmann.

Volledig scherm Ralf Rangnick. © BSR Agency

Van Wermeskerken verlaat Cambuur

Sai van Wermeskerken vertrekt na twee jaar bij Cambuur. De 23-jarige Japanner maakt gebruik van de optie in zijn contract waardoor hij bij mislopen van promotie naar de eredivisie deze zomer transfervrij is. Volgens Omrop Fryslân is er belangstelling uit Duitsland en Italië voor de rechtsback.

Volledig scherm Sai van Wermeskerken (l) in duel met Torino Hunte van Almere City. © BSR Agency

Chelsea denkt aan Garcia

Watford-trainer Javi Garcia is in beeld bij Chelsea. De 49-jarige Spanjaard zou volgens ESPN de opvolger moeten worden van Maurizio Sarri, die voor drie jaar kan tekenen bij Juventus. Garcia werd afgelopen seizoen elfde met Watford en haalde met de club bovendien de finale van de FA Cup, die kansloos werd verloren van Manchester City (6-0).

Volledig scherm Javi Garcia. © EPA

Sjors Ultee kandidaat bij Fortuna

Sjors Ultee is een van de drie kandidaten voor de vacante positie van hoofdtrainer bij Fortuna Sittard. De 32-jarige coach werkte eerder als assistent-trainer bij FC Utrecht, Helmond Sport en FC Twente.

Fortuna moet op zoek naar een hoofdtrainer aangezien René Eijer gestopt is in die rol. Hij ondervond teveel last van de fysieke beperkingen die hij heeft. Eijer lijdt aan de ziekte MS. Om die reden moet de Limburgse club een alternatief vinden voor de vroegere middenvelder van onder meer Vitesse, VVV en Sparta.

Bekend is dat Kevin Hofland de grote man is bij Fortuna Sittard. De Limburger heeft evenwel nog niet de juiste papieren om hoofdtrainer te zijn. Vandaar dat de club op zoek moet naar een trainer die de papieren wel heeft.

Over een jaar heeft Hofland zijn diploma vermoedelijk wél. Dan kan hij officieel aan de gang als hoofdtrainer van Fortuna Sittard, dat zich het afgelopen seizoen knap handhaafde in de eredivisie. Dat goede seizoen leidde er toe dat er op dit moment belangstelling is voor diverse spelers van de geel/groenen. Tot een concreet bod op een van hen is het vooralsnog niet gekomen.

Fortuna wil voor 17 juni, wanneer de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint, de nieuwe trainer bekend maken.