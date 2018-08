Real heeft Courtois bijna binnen: Belg tekent voor zes jaar

In België wacht de doelman op een telefoontje van zijn zaakwaarnemer dat hij eindelijk naar Madrid mag afreizen voor de medische testen en de afhandeling van de lang verwachte transfer. In de Spaanse hoofdstad verwachten ze de Belg op zijn vroegst morgen. De transfer heeft niet al te veel haast, aangezien de transfermarkt in Spanje tot 31 augustus open blijft.



Chelsea dient Kepa wel voor morgenavond 18.00 uur binnen te hebben, want daar sluit de markt eerder. De clubleiding liet Athletic de Bilbao gisteren weten dat ze bereid is de afkoopsom van 80 miljoen euro in het contract van Kepa te betalen - vanmorgen stortten de advocaten de som. Tot voor het weekend was Chelsea dit niet van plan. Kepa was in januari, voor zijn contractverlenging, nog beschikbaar voor 20 miljoen euro. Maar de werkweigering van Courtois zorgde voor paniek.