Real Madrid haalt Jovic weg bij Eintracht Frankfurt

Jovic werd de afgelopen twee seizoenen gehuurd door Eintracht van Benfica en op 17 april nam de Duitse club Jovic definitief over. Daardoor incasseert Eintracht nu dus een transfersom voor de spits die afgelopen seizoen 17 keer trefzeker was in de Bundesliga. Ook in de Europa League was de Serviër trefzeker met tien doelpunten in veertien wedstrijden.



Eintracht zou 70 miljoen euro voor Jovic ontvangen.