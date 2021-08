‘Real Madrid verhoogt bod op PSG-spits Mbappé naar 170 miljoen euro’

117 miljoen Jack Grealish voor recordbe­drag van Aston Villa naar Manchester City

5 augustus Manchester City heeft Jack Grealish (25) overgenomen van Aston Villa, de club waar de aanvallende middenvelder uit Birmingham al sinds zijn zesde speelde. Met een prijskaartje van liefst 117 miljoen euro is hij nu de duurste speler in de geschiedenis van de Premier League. Tot dusver was dat Paul Pogba, die in 2016 door Manchester United voor 104 miljoen euro werd teruggehaald van Juventus.