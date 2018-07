Real wil Lloris voor veel geld, Rico van Spanje naar Engeland

Lloris naar Real Madrid?

Volgens The Sun zou Hugo Lloris komend seizoen in Spanje spelen bij Real Madrid. Het Britse medium meldt dat de Franse doelman van Tottenham Hotspur voor een bedrag van zo'n 68 miljoen euro naar Madrid moet komen.



Lloris zou volgens The Sun openstaan voor een vertrek naar Real Madrid, maar een transfer forceren is voor de doelman van Spurs niet aan de orde. Lloris werd deze zomer in Rusland wereldkampioen voetbal met Frankrijk.