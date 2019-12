RKC verscheurt contract van zorgenkind Seys

RKC Waalwijk neemt per direct afscheid van Dylan Seys. Het contract van de 23-jarige Belg, dat liep tot de zomer van 2020, is ontbonden.

Seys was bezig aan zijn derde seizoen in Waalwijk. De eerste twee jaar, toen nog in de eerste divisie, was de vleugelspeler een vaste waarde. In de eredivisie ging het dit seizoen bergafwaarts met Seys, die niet verder kwam dan drie invalbeurten.

De wedstrijd thuis tegen ADO Den Haag (0-3) op 25 augustus van dit jaar blijkt zijn laatste in het geel-blauw van RKC Waalwijk te zijn geweest. Seys kwam in totaal tot 78 wedstrijden voor RKC. Daarin was hij goed voor 23 doelpunten en 17 assists.

Ook raakte Seys meerdere keren in opspraak. Zo kampte de Belg met overgewicht en plaatste hij een inmiddels verwijderd filmpje op Instagram, waarop te zien was dat hij tijdens de thuiswedstrijd van RKC tegen Ajax uit volle borst meezong met liedjes van de Amsterdamse fans.

Proeftrainingen in Israël