Ronaldo probeert De Ligt te strikken: ‘Ik kon hem eerst niet verstaan’

De Ligt gaat na een lang seizoen nu eerst op vakantie. Hij kan dan rustig nadenken over zijn toekomst. Een langer verblijf bij Ajax lijkt haast uitgesloten. De negentienjarige verdediger staat in de belangstelling van vele Europese topclubs. Barcelona, Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern München en Juventus.



,,Ik vind het helemaal niet vervelend dat er nog geen duidelijkheid is", zei De Ligt. ,,Volgens mij begint de transferperiode ook pas over een tijdje. Ik ga nu gewoon lekker op vakantie. Even uitrusten, want het is een lang seizoen geweest. Ik laat het op me afkomen.”