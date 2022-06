Saymak gaat in Turkije vijf keer meer verdienen dan bij PEC: ‘Dit is de klapper waarop ik had gehoopt’

Saymak, die transfervrij was, draait er niet omheen. De belangrijkste reden dat de middenvelder bij Bandirmaspor heeft getekend, is het salaris. ,,Ja”, zegt hij maandagmiddag in alle eerlijkheid, kort nadat hij is geland in Turkije. ,,Dit is de klapper waar ik op had gehoopt. Anders had ik het natuurlijk ook niet gedaan.”