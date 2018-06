Sevilla meldt zich voor begeerde Bas Dost

Door Wietse Dijkstra



Voor Dost was er tot voor kort geen enkele reden om bij Sporting te vertrekken. De spits, goed voor 61 goals in 61 competitiewedstrijden, was er zowel sportief als privé gelukkig. Maar nadat hij vorige maand bij een bizarre aanval van vijftig hooligans op het trainingscomplex van de club in elkaar werd geslagen, is de kans klein dat hij nog wil blijven.



Sportief gezien heeft Dost straks waarschijnlijk ook weinig meer te zoeken bij Sporting. Het is vrijwel ondenkbaar dat trainer Jorge Jesus, die overhoop ligt met de omstreden voorzitter Bruno de Carvalho en geen vriend is van de nieuwe td Augusto Inacio, bij de club zal blijven.