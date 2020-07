Smaakmaker Mbappé: ‘Ik blijf bij PSG, wat er ook gebeurt

,,Ik ga er komend seizoen weer alles aan doen om prijzen met PSG te pakken", benadrukte Mbappé, die in 2017 voor een bedrag van 180 miljoen euro overkwam van AS Monaco. ,,Het is een belangrijk jaar voor de club en de fans vanwege het 50-jarig bestaan. Daar wil ik bij zijn.”



PSG kan deze maand nog de Franse beker en de League Cup winnen. Komende maand wacht Atlanta in Lissabon in de kwartfinales van de Champions League.