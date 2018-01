Sneijder over Al-Gharafa: Nam binnen twee dagen de beslissing

TransferTalk TT: Juve aast op Özil en Can, NAC zet streep door Kramer

18:31 De winterse transfercarrousel draait alweer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze maand bij. Mis niets in deze rubriek. Lees hier de TransferTalk van gisteren terug.