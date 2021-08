Sparta ziet Harroui vertrekken naar Sassuolo: ‘Voor alle partijen goede uitkomst’

Sparta zag eerder vandaag met Laros Duarte naar FC Groningen al een andere middenvelder vertrekken van Het Kasteel. Harroui is bij Sassuolo op het middenveld de opvolger van Europees kampioen Manuel Locatelli, die eerst voor twee jaar wordt gehuurd door Juventus. Harroui speelde sinds zijn zestiende voor Sparta. De 23-jarige middenvelder uit Leiden maakte in de zomer van 2014 de overstap van Alphense Boys naar Sparta Rotterdam. Hij speelde uiteindelijk 108 duels voor de club uit Spangen, waarin hij goed was voor 18 doelpunten en 13 assists.

,,Voor ‘Appie’ is dit een mooie stap, naar een club in een topcompetitie", zegt technisch directeur Henk van Stee van Sparta. ,,Er waren al lange tijd veel clubs in de markt voor hem en wij wisten van zijn wens om een transfer te maken. Wij stonden hiervoor open, maar wel tegen onze voorwaarden. In Sassuolo hebben we een club gevonden die zowel aan de wensen van Sparta als van Appie voldoet, dus voor alle partijen is dit een prima uitkomst.”