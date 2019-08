St. Juste staat voor vertrek naar Mainz

Waar zijn club Feyenoord op dit moment een moeilijke periode doormaakt, ligt Jeremiah St. Juste goed in de markt. De verdediger, die twee jaar terug de overstap maakte van SC Heerenveen naar Rotterdam-Zuid, mag zich in de belangstelling heugen van verschillende clubs in het buitenland. Onder meer het Duitse FSV Mainz’05 is in de markt. ,,Er is verregaande interesse van die club, ja”, bevestigt zijn management. Ook dat er belangstelling is van andere clubs uit de Bundesliga en uit het Franse Ligue 1.



De in Groningen geboren St. Juste maakte in 2015 zijn debuut in het profvoetbal namens SC Heerenveen. In 2017 tekende hij een vierjarig contract bij Feyenoord. Bij die club is hij in de voorbereiding vaste waarde. Ook afgelopen zondag, in de competitieopener tegen Sparta (2-2), stond hij aan de aftrap.