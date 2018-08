PSV kan profiteren van aanstaande transfer Strootman naar Marseille

Kevin Strootman is dicht bij een overgang naar Olympique Marseille. De Franse topclub praat met AS Roma over de komst van de Nederlandse international naar de Franse havenstad. PSV kan meeprofiteren.

Marseille is ook in gesprek met de zaakwaarnemer van Strootman. Trainer Eusebio Di Francesco bevestigde dit op een persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd maandag tegen Atalanta.



Strootman, die nog een contract tot medio 2022 heeft in Italië, zou ongeveer 30 miljoen euro (vastgelegde afkoopsom) moeten kosten. Marseille zou al een eerste bod van 23 miljoen euro hebben neergelegd maar dat heeft AS Roma afgewezen. Volgens de Franse sportkrant L'Equipe wacht Strootman in Marseille een jaarsalaris van tussen de 6 en 7 miljoen euro.

Lees ook Vrouw wil dat Sol bij Willem II blijft, PSG aast op Eriksen Lees meer

PSV

Als Strootman naar Marseille vertrekt, levert dat PSV geld op. De club sprak in juli 2013 een doorverkooppercentage van 15 procent af met AS Roma. Een miljoen lijkt haalbaar. Het percentage geldt pas boven de verkoopprijs van toen (16,5 miljoen, plus drie bonussen van 1 miljoen).

De 28-jarige middenvelder zit als het aan Di Francesco ligt gewoon bij de wedstrijdselectie van de Romeinen. ,,Ik zal met hem praten over zijn wedstrijdfocus, maar wat mij betreft zit hij er gewoon bij."

Mocht Strootman naar Marseille gaan dan treft hij zijn oud trainer Rudi Garcia, die van 2013 tot januari 2016 verantwoordelijk was voor de Romeinse ploeg. Marseille werd vorig seizoen vierde in de Franse Ligue 1. Dit seizoen heeft de club drie punten na twee wedstrijden. Bij 'L'Om' spelen de Franse topspelers Dimitri Payet en Florian Thauvin.