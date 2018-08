Strootman levert PSV geld op met transfer naar Olympique Marseille

Kevin Strootman verruilt AS Roma voor Olympique Marseille. De 28-jarige oud-PSV'er vliegt morgen van Rome naar Zuid-Frankrijk voor zijn medische keuring. Iets later op de dag tekent Strootman een contract voor vijf jaar bij de Franse topclub, afgelopen seizoen verliezend finalist in de Europa League.

Door Sjoerd Mossou

PSV kan zich daardoor opmaken voor een smak geld. De club sprak in juli 2013 een doorverkooppercentage van 15 procent af met AS Roma. Dat percentage geldt pas boven de verkoopprijs van toen (16,5 miljoen, plus drie bonussen van 1 miljoen).

De Eindhovenaren hebben daarnaast recht op een solidariteitsvergoeding van een procent, aangezien Strootman in de jaren waarin hij 22 en 23 werd bij PSV onder contract stond. Ook FC Utrecht en Sparta kunnen nog geld claimen, aangezien Strootman daarvoor bij deze clubs onder contract stond. Met name voor Sparta gaat het om veel geld, drie procent van de transfersom.

Rudi Garcia

De transfer van Strootman is verrassend, maar ook weer niet. Olympique Marseille-trainer Rudi Garcia werkte bij AS Roma tussen 2013 en 2016 al succesvol samen met de Nederlander.

Daarnaast was het bekend dat de Italiaanse club deze zomer nog spelers moest verkopen. De transfersom van naar verluidt 25 miljoen euro is domweg nodig om niet in financiële problemen komen, terwijl Roma-trainer Eusebio di Francesco eerder al aangaf te willen bouwen aan een nieuw elftal.

AS Roma heeft meer dan genoeg middenvelders in de selectie, terwijl Olympique Marseille juist een sleutelrol ziet weggelegd voor Strootman, die een prominente rol moet gaan spelen in het hart van het elftal. Nadat beide clubs vandaag een akkoord bereikten over een transfer, kwam Strootman zelf ook tot een principe-overeenkomst met de Franse club.

Uitdaging

Sportief is de overstap naar Olympique Marseille niet per se een vooruitgang; van de nummer drie van Italië naar de nummer vier van Frankrijk, en daarmee ook van Champions League naar Europa League. Strootman voelt echter dat er een grote uitdaging lonkt in Marseille, bij één van de grootste en meest emotionele voetbalbolwerken van Frankrijk.

De Oranje-international trainde vanavond voor het laatst mee in Rome, en nam vervolgens afscheid van zijn ploeggenoten en stafleden. De Nederlander kan zich op gaan maken voor de Zuid-Franse topper van komende zondag tegen AS Monaco. Daarna meldt Strootman zich normaal gesproken bij het Nederlands elftal.

Volledig scherm © REUTERS