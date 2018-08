Ten Hag: We gaan het met deze selectie doen

Door Daniël Dwarswaard



Na de wedstrijd liet Ten Hag nog weten dat de club het niet zou nalaten om het welbekende buitenkansje binnen te laten. Maar daar komt het zeer waarschijnlijk niet van. ,,Ik denk dat de selectie intact blijft’’, zegt Ten Hag. ,,Met deze selectie gaan we het doen. We hebben in de afgelopen dagen nog wel een aantal dingen bekeken, maar daar is niets uitgekomen. Ik vind dat je zeker moet zijn dat een speler ook echt een toegevoegde waarde is, anders moet je het in dit stadium zeker niet doen.’’



Ajax hield de afgelopen weken de poot stijf toen geïnteresseerde clubs zich meldden voor Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en David Neres. Ook Hakim Ziyech blijft bij Ajax. De Marokkaanse spelmaker gaat met de club in gesprek over de toekomst. Hij heeft nog een contract tot 2021, maar zal waarschijnlijk een overeenkomst met verbeterde voorwaarden voorgeschoteld krijgen.’’