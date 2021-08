Terugkeer bij Manchester United moet het beste weer boven brengen bij Cristiano Ronaldo

Door Mikos Gouka



Een sensationele terugkeer naar Old Trafford zet wereldster Cristiano Ronaldo nog maar eens in de schijnwerpers. De Portugees is volgens eigen zeggen nog altijd zo hongerig als een leeuw en wil nog eenmaal de Premier League op zijn grondvesten doen trillen. De vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or negeerde uiteindelijk de lokroep van Manchester City en ruilde Juventus in voor Manchester United, de club waar hij van 2003 tot 2009 al eens zes jaar lang furore maakte voor hij naar Real Madrid verkaste.