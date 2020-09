Thiago voor 30 miljoen euro van Bayern München naar Liverpool

Thiago werd in april 1991 geboren in het Italiaanse San Pietro Vernotico, toen zijn vader Mazinho (wereldkampioen met Brazilië in 1994) voor Lecce speelde. Op zijn derde verhuisde Thiago naar Spanje, waar zijn vader voor Valencia en Celta de Vigo speelde. Thiago kwam op zijn vijftiende jeugdopleiding van FC Barcelona terecht. Hij kwam uiteindelijk tot exact honderd wedstrijden in de hoofdmacht van de Spaanse topclub, maar vertrok in de zomer van 2013 naar Bayern München. Pep Guardiola, die hem ook had laten debuteren bij Barcelona, haalde hem toen naar het zuiden van Duitsland. Bij Der Rekordmeister speelde Thiago de afgelopen zeven jaar 235 wedstrijden, waarin hij goed was voor 31 goals en 37 assists.



Thiago werd met Bayern München zeven keer op rij kampioen van de Bundesliga. Daarvoor werd hij al vier keer op rij kampioen met FC Barcelona, waarmee hij in 2011 ook de Champions League won. Onlangs won hij die prijs ook eindelijk met Bayern München, waarna hij voor zijn gevoel klaar was voor een nieuwe uitdaging. Bij Liverpool mag Thiago nu ook gaan proberen kampioen van Engeland te worden.