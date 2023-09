Thomas Tuchel bevestigt aanstaande transfer Ryan Gravenberch naar Liverpool: ‘Wij willen iemand die zijn rol accepteert’

Gravenberch, inmiddels bijgestaan door Jose Fortes Rodriguez van het kantoor van wijlen Mino Raiola, ondergaat vrijdag de medische keuring bij de Engelse topclub. Bij Liverpool zal de 21-jarige oud-speler van Ajax een vijfjarig contract ondertekenen. Daarmee komt zijn tijd in München al na één jaar ten einde. Bayern nam hem in de zomer van 2022 over van Ajax voor 25 miljoen euro. Hij kwam in totaal 34 keer uit voor de topclub, vooral als invaller.

Tuchel bevestig aanstaande transfer

Op een persmoment bevestigde Bayern München-trainer Thomas Tuchel dat Gravenberch inderdaad op weg is om zijn transfer af te ronden. „Hij was niet blij met zijn situatie hier en ziet bij Liverpool een kans om zich in een 4-3-3-systeem in de basis te knokken. Hij heeft al een tijdje de wens om te vertrekken. Wij willen iemand die zijn rol accepteert. Er kwam een bod en wij hebben dat in overweging genomen. De uitkomst is duidelijk.”