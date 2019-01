Transfer Fran Sol van Willem II naar Dinamo Kiev alsnog afgerond

De clubs zijn het alsnog eens geworden over de overgang van de Spanjaard, die in 2016 neerstreek in Tilburg en sindsdien een onuitwisbare indruk achterliet. Niet alleen vanwege zijn bijzondere band met de achterban van Willem II, maar met name door zijn scoringsdrift. In 79 competitiewedstrijden kwam hij uiteindelijk tot 39 doelpunten.