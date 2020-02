Transfer gemist? Deze markten zijn nog open

Zo ver als Navarone Foor gaat niet meer, want de middenvelder verruilde op de laatste dag dat het kon Vitesse voor Al-Ittihad Kalba uit de Verenigde Arabische Emiraten. Daar is het halen van voetballers sinds maandag ook niet meer mogelijk, maar toch zijn er nog heel wat landen waar Deadline Day nog even op zich laat wachten.

Waar de markt in Nederland, maar ook Engeland, Spanje, Frankrijk en Duitsland al sinds vrijdag vergrendeld is, kunnen spelers vooral in het oosten van Europa nog onderdak vinden. In Polen nog het langst, want daar sluit het loket pas op 2 maart.