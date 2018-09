Transfer Ronaldo verraste Messi

Transferwindow dicht Vitesse slaat toe met Musonda, PSG strikt Bernat, Sparta huurt Dabo

1 september De transfermarkt in Nederland is vannacht om 00.00 uur gesloten. In de zomerse transferperiode maakten in totaal 645 spelers een transfer van, naar of binnen Nederland, zo meldde de KNVB zojuist. Het transferrecord van vorig jaar, met 648 transfers, werd bijna geëvenaard. Lees hier ins ons liveblog van de 31 augustus alle transfers in binnen- en buitenlands nog eens terug!