Transfersom grootste obstakel voor vertrek Gyrano Kerk naar Serie A

Kerk wil zelf graag een transfer maken en kan volgens Sky Sports Italia een contract voor vier jaar tekenen bij Cagliari, al is van een persoonlijk akkoord nog geen sprake. Toch lijkt het een kwestie van tijd voordat Kerk vertrekt bij FC Utrecht, dat de aanvaller een overstap gunt. Een transfersom is op dit moment het grootste obstakel. FC Utrecht zet op dat gebied hoog in, omdat de Domstedelingen geen absolute financiële noodzaak hebben om Kerk van de hand te doen én omdat hij nog drie jaar onder contract staat.

Wel houdt de club al maanden serieus rekening met een vertrek van de pijlsnelle Amsterdammer, die in januari 2014 al zijn officiële debuut maakte in de hoofdmacht. FC Utrecht sorteerde al voor op een vertrek door liefst vier aanvallers aan te trekken zonder een transfersom te betalen: Eljero Elia, Mimoun Mahi, Daniël Arzani (gehuurd) en Moussa Sylla. Maar dat neemt niet weg dat FC Utrecht pas instemt met een vertrek van Kerk bij een geschikt bod. Dat is op dit moment nog niet binnengekomen op de burelen van Galgenwaard. Volgens Sky Sports gaat Cagliari vooralsnog niet hoger dan zeven miljoen euro. FC Utrecht wil meer vangen voor Kerk.

Duidelijk is wel dat Cagliari, de nummer veertien van het vorige Serie A-seizoen, op pole position staat. De club zet deze jaargang hoger in en gaat bijvoorbeeld de gelouterde topverdediger Diego Godín (34) van Internazionale aantrekken. Ajacied Razvan Marin werd al voor zo'n tien miljoen euro naar Sardinië gehaald door Cagliari, dat hem dit seizoen huurt en daarna definitief overneemt. Ook oud-PSV’er Gaston Pereiro is actief bij Cagliari, dat in de strijd om Kerk moet opboksen tegen meer geïnteresseerde clubs uit bijna alle topcompetities. Maar met de concrete interesse van Hellas en met name Cagliari lijkt de toekomst van Kerk in de Serie A te liggen.