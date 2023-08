TransferTalk | Buffon (45) lijkt met voetbal te stoppen

Deadlines verstreken

Het is 1 augustus en dat betekent dat er twee belangrijke deadlines zijn verstreken. 31 juli was het ultimatum dat PSG aan Kylian Mbappé had gesteld om bij te tekenen. Daarnaast was 31 juli ook de uiterste datum waarop Ousmane Dembélé door een clausule voor vijftig miljoen euro op te halen was. Naar verluidt is PSG tot op het laatste moment met hem bezig geweest, maar kwam een akkoord niet op tijd. De toekomst van de twee Franse aanvallers blijft dus nog even in het ongewisse.