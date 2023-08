TransferTalk | Chelsea heeft verdediger voor tientallen miljoenen binnen, Feyenoord presenteert Lamprou

AZ bindt Goudmijn langer

Na een verhuurperiode van een half jaar bij Sparta Rotterdam speelde Goudmijn de afgelopen anderhalf jaar bij Excelsior, waar hij basisspeler was. In zijn eerste halfjaar promoveerde hij met de Rotterdamse club. Goudmijn speelde zestig wedstrijden voor Excelsior en keerde deze zomer weer terug bij AZ. Hij kwam tot dusverre in elk duel in de voorbereiding in actie.