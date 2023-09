TransferTalk | Chelsea-icoon John Terry akkoord met Al-Shabab, Almere City ziet aanvaller vertrekken

Terry mondeling akkoord met Al-Shabab

Is John Terry de volgende grote naam die naar Saoedi-Arabië verkast? Volgens The Sun en andere Engelse media heeft de 42-jarige oud-verdediger een mondeling akkoord met Al-Shabab akkoord over een trainersrol. Het zou voor de de 78-voudig international van Engeland zijn eerste klus worden als hoofdtrainer. Terry was al assistent bij Aston Villa en Leicester City, en heeft momenteel een adviserende rol in de opleiding van Chelsea.



Al-Shabab staat momenteel gedeeld laatste in de Saudi Pro League. Bij de club spelen onder anderen Yannick Ferreira Carrasco, Éver Banega en Romain Saïss.