TransferTalk | FC Groningen haalt sensatie uit Schotland, Kluivert ‘key target’ voor Bournemouth

Naam Wijnaldum klinkt in Saoedi-Arabië

Ook de naam van Georginio Wijnaldum zingt rond in Saoedi-Arabië. De middenvelder werd afgelopen seizoen door Paris Saint-Germain verhuurd aan AS Roma en wordt volgens Foot Mercato inmiddels begeerd door een club in het Midden-Oosten. Het is niet bekend of Wijnaldum oren heeft naar een vertrek uit Europa. Ook PSV heeft interesse in de Oranje-international.