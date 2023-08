TransferTalk | Malik Tillman ondergaat keuring bij PSV, Feyenoord versterkt zich met Bart Nieuwkoop

13-jarige Kimbrough jongste voetballer in VS met profcontract

Da'vian Kimbrough heeft op 13-jarige leeftijd een profcontract getekend bij Sacramento Republic FC, dat in de Verenigde Staten uitkomt in de tweede divisie. De aanvaller is daarmee de jongste prof in de Verenigde Staten. Kimbrough lost Maximo Carrizo af. De Argentijn was 14 jaar toen hij een profcontract bij New York City FC tekende.