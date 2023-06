TransferTalk | Man City brengt bod uit van 105 miljoen euro, concrete interesse voor PSV'er Gutiérrez

Ajax-flop Ocampos richting Premier League?

Lucas Ocampos is in gesprek met Fulham over een overstap naar de Premier League, zo meldt Sky Sports. De Argentijnse buitenspeler moet zo'n 15 miljoen euro opleveren voor Sevilla, dat hem de eerste helft van het afgelopen seizoen verhuurde aan Ajax. In zes optredens voor de Amsterdammers kon hij geen basisplek afdwingen, maar na zijn terugkeer naar Spanje bewees hij wel zijn waarde voor Sevilla. Zo was hij onder meer verantwoordelijk voor een rake strafschop in de gewonnen Europa League-finale tegen AS Roma.