TransferTalk | Manchester United aast op Verratti, gesprekken over Gravenberch gaande

Ajax heeft beet: Manchester Ci­ty-ta­lent Carlos Borges en nieuwe keeper op weg naar Amsterdam

Ajax staat op het punt om zich te versterken met Carlos Borges. De 19-jarige vleugelaanvaller wordt overgenomen van Manchester City en gaat voor vier of vijf jaar tekenen in Amsterdam. De deal wordt mogelijk morgen al afgerond. De productieve buitenspeler is in ieder geval al medisch gekeurd.