TransferTalk | Oud-Feyenoorder Vente naar Schotland, Liverpool ontvangt fraai bedrag voor Fabinho

Dembélé hard op weg naar PSG

FC Barcelona houdt sterk rekening met het vertrek van Ousmane Dembélé. Volgens Diario AS heeft de club off the record toegegeven dat PSG toestemming heeft gevraagd om te onderhandelen met de aanvaller, omdat de Franse topclub bereid is de afkoopclausule in zijn contract te lichten. Die clausule, die het mogelijk maakt hem voor 50 miljoen euro over te nemen, vervalt op 1 augustus, waardoor het zeer aannemelijk is dat PSG hem snel presenteert.