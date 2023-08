TransferTalk | PSV wijst miljoenenbod op Sangaré af, West Ham overweegt zich terug te trekken uit Maguire-deal

Fulham legt Adama Traoré voor twee jaar vast

De 27-jarige rechtsbuiten uit L'Hospitalet de Llobregat was bij Wolves goed voor 14 goals en 20 assists in 194 wedstrijden. Daarvoor speelde hij in de Premier League al voor Aston Villa en Middlesbrough. In het seizoen 2021/2022 werd hij door Wolves verhuurd aan FC Barcelona, de club waar hij werd opgeleid. Met één goal en vier assists in 21 wedstrijden was dat geen al te groot succes, waarna hij weer terugkeerde naar Engeland.