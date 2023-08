Tsjechisch international Ondrej Lingr op weg naar Feyenoord

Geduld Feyenoord-directeur Dennis te Kloese in Luka Ivanu­sec-soap raakt op: ‘Straks hebben we niets’

Het geduld van Dennis te Kloese raakt op. Al bijna twee maanden is de algemeen directeur van Feyenoord bezig om de Kroaat Luka Ivanusec naar Rotterdam te halen voor een bedrag van zo’n 8,5 miljoen euro. Maar nog altijd is de international in Kroatië, bij zijn club Dinamo Zagreb.