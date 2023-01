Van Ewijk in beeld bij Sporting, PSV’er Vertessen op de radar bij Antwerp

Ajax beleeft spitsuur aan het einde van Deadline Day; nog vijf transfers mogelijk

Het einde van Deadline Day mag dan naderen, bij Ajax is nog volop vuurwerk in de maak. De landskampioen mikte woensdag op drie inkomende transfers, terwijl trainer Alfred Schreuder na Antony ook nog met twee spelers met een vertrekwens zit opgescheept. Daar is na Mohammed Kudus de door Chelsea begeerde Edson Álvarez bijgekomen.

1 september