Vasilios Barkas terug bij FC Utrecht, interesse voor Luuk Brouwers en Tommy St. Jago

Vasilios Barkas is twee weken voor de competitiestart toch nog teruggekeerd bij FC Utrecht. De 1,96 meter lange doelman uit Athene werd vorig seizoen nog gehuurd van Celtic, waar zijn contract was afgelopen. FC Utrecht heeft de clubloze Barkas vastgelegd voor één seizoen, met de optie voor nog een extra jaar.

Barkas keepte vorig seizoen 38 wedstrijden voor FC Utrecht: 34 in de eredivisie, vier in de KNVB-beker en twee in de play-offs om Europees voetbal waarin FC Utrecht in de halve finales verloor van Sparta Rotterdam.



Barkas kreeg vorig seizoen 58 doelpunten tegen en hield twaalf keer zijn doel schoon. De dertienvoudig international van Griekenland, op 7 september de volgende tegenstander van Oranje in de EK-kwalificatie, zit nu zonder club.

Na 111 wedstrijden voor AEK Athene stapte Barkas in 2020 voor 5 miljoen euro over naar Celtic. Bij de Schotse topclub kwam hij in twee seizoenen tot 24 optredens, waarna hij in zijn derde contractjaar werd verhuurd aan FC Utrecht.

Derde doelman Fabian de Keijzer mag worden verhuurd of verkocht, aangezien eerder deze zomer ook Mattijs Branderhorst al is overgekomen van NEC. Daar was hij tweede doelman achter Jasper Cillessen. Met de terugkeer van Barkas lijkt de 29-jarige doelman uit Tiel nu reserve te worden achter de Griek.

Voor middenvelder Luuk Brouwers en verdediger Tommy St. Jago geldt dat er belangstelling is. Othman Boussaid vertrekt mogelijk ook bij FC Utrecht. De 1,66 meter lange Belg kan naar meerdere club, waaronder de Belgische topclub Royale Union Saint-Gilloise. De club uit Brussel verkocht deze zomer al de nodige spelers en ontving vorige week nog 20 miljoen euro voor spits Victor Boniface. Boussaid kwam in 2018 over van Lierse SK en speelde 112 wedstrijden voor FC Utrecht, waar hij nog een jaar onder contract staat. In het seizoen 2019/2020 werd hij verhuurd aan NAC Breda.