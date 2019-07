Vincent Janssen kiest voor Mexicaans avontuur bij Monterrey

Janssen heeft nog een jaar contract bij Tottenham Hotspur, maar de club uit Londen wilde hem dit seizoen niet meer verhuren. Monterrey is de club die nu dus toeslaat en het aandurft met de zeventienvoudig international van Oranje. Janssen maakte in de zomer van 2016 voor 22 miljoen euro de overstap naar Tottenham Hotspur, nadat hij 32 keer had gescoord in 49 duels in zijn seizoen bij AZ. Daarvoor kwam hij uit voor Feyenoord (jeugd) en Almere City. Bij Spurs kwam Janssen tot slechts zes doelpunten in 42 optredens. In het seizoen 2017/2018 werd hij verhuurd aan Fenerbahçe, maar bij de Turkse topclub kwam hij niet verder dan vijf goals in achttien wedstrijden. Afgelopen seizoen kwam Janssen tot slechts 36 speelminuten (verdeeld over drie Premier League-invalbeurten) namens Spurs, waarmee hij ook volledig uit beeld raakte bij het Nederlands elftal.