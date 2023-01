Vitesse slaat op valreep toe met Marco van Ginkel: contract voor anderhalf jaar

De ‘PSV-connectie’ levert Vitesse op de slotdag van de transferperiode een stevige versterking op. ‘Kind van de club’ Marco van Ginkel keert met een contract voor anderhalf jaar terug in Arnhem.

Zijn komst wordt mede mogelijk gemaakt door het vertrek van Nikolai Baden Frederiksen. De Deen is verhuurd aan Ferencváros, de recordkampioen van Hongarije. Met koopoptie. Dat schept financiële ruimte.

Met de komst van coach Phillip Cocu drijft de PSV-connectie bij Vitesse ondubbelzinnig boven. Na Nicolas Isimat-Mirin en herintreder Davy Pröpper gaat ook Marco van Ginkel (30) aan de slag bij de Arnhemse club. En evenals zijn vriend Pröpper keert Van Ginkel terug op het oude nest.

De Scherpenzeler groeide op bij Vitesse, brak er als talent door en sluit na omzwervingen langs Chelsea, AC Milan, Stoke City en PSV nu weer aan in de Gelderse hoofdstad. Hij is intussen achtvoudig international en heeft een prijzenkast met twee landstitels, een Europa League-zege en een KNVB-beker.

Van Ginkel moet het middenveld van Vitesse versterken. Dat heeft wel tijd nodig. De routinier heeft dit seizoen krap 54 minuten gevoetbald. Hij ontbeert wedstrijdritme.

Koopoptie

Baden Frederiksen (22) zoekt speeltijd in Hongarije. Hij zorgt met zijn vertrek naar Boedapest voor de noodzakelijke financiën bij Vitesse. De Deen wordt voor een jaar verhuurd aan de Hongaarse recordkampioen Ferencváros. De club uit Boedapest heeft een optie tot koop bedongen. Die beslaat circa 2 miljoen euro.

Bij Vitesse zijn ook Toni Domgjoni en Ferro op weg naar de uitgang. Maar zij vertrekken pas na de sluiting van de Nederlandse transferwindow, zo melden bronnen. Zij verkennen andere markten, zoals in Zwitserland, Oostenrijk en Turkije. Daar sluit de handel later in februari.

De Graafschap

Danzell Gravenberch is per direct vertrokken bij De Graafschap. De 28-jarige spits vervolgt zijn loopbaan op Cyprus, nadat zijn contract bij de Doetinchemse eerstedivisionist is ontbonden.

Gravenberch gaat naar Karmiotissa FC, de nummer negen in de hoogste Cypriotische divisie. Hij was bezig aan zijn tweede seizoen bij De Graafschap. Onder de vorige trainer Reinier Robbemond speelde hij amper. Dit seizoen kreeg hij van de trainer Adrie Poldervaart meer minuten, maar de Amsterdammer raakte zijn basisplaats net voor de winterstop kwijt. Gravenberch scoorde dit seizoen vier keer voor de Superboeren in de Keuken Kampioen Divisie.