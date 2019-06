Vlap vergezelt De Roon en Hateboer bij Atalanta, Sarri naar Juventus

Sarri naar Juventus

Trainer Maurizio Sarri maakt de overstap van Chelsea naar Juventus. De Londense club en de landskampioen van Italië zijn het eens geworden over een overgang van de Italiaanse coach, meldt de BBC. Naar verwachting worden vrijdag alle formaliteiten afgerond. Juve betaalt ongeveer 7,5 miljoen euro voor de diensten van Sarri.



Het verblijf van de 60-jarige trainer in de Premier League blijft zo beperkt tot één seizoen. Na succesvolle jaren bij Napoli tekende Sarri vorige zomer bij Chelsea. De ‘Blues’ eindigden onder zijn leiding op de derde plaats in de Premier League en veroverden de Europa League door Arsenal in de finale te verslaan (4-1).



Sarri had al aangegeven dat hij met heimwee kampt. ,,Voor ons Italianen is de roep van thuis altijd heel sterk. Het is een zwaar jaar geweest. Ik begin te voelen dat mijn vrienden, familie en bejaarde ouders op grote afstand zijn.”



Bij Juventus volgt hij Massimiliano Allegri op. Sarri hoopt dat de fanatieke fans van Napoli geen probleem hebben met zijn overgang naar de grote rivaal.