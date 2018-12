Weah weg bij PSG, Quagliarella blijft Sampdoria trouw

Quique Sánchez Flores is de nieuwe trainer van Shanghai Shenhua. De 53-jarige Spanjaard is de opvolger van Wu Jingui en moet de Chinese club weer aan succes helpen. Shanghai Shenhua eindigde afgelopen seizoen als zevende in de hoogste Chinese voetbalklasse, met dertig punten minder dan kampioen Shanghai SIPG. Sánchez Flores had vorig seizoen de selectie van Espanyol onder zijn hoede. De oud-verdediger van Real Madrid was daarvoor trainer van onder meer Valencia, Atlético Madrid, Benfica en Watford.