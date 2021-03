Wolves ziet toekomst in Lonwijk: Nederlands talent (18) heeft meer ijzers in het vuur

Ajax betaalt recordbe­drag: Haller duurste eredivisie­spe­ler ooit

8 januari Sébastien Haller (26) is officieel speler van Ajax. De oud-spits van FC Utrecht komt voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United en is daarmee de duurste aankoop ooit van de Amsterdammers. Hij tekent voor 4,5 jaar.