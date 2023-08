Wout Weghorst keert bij Hoffenheim terug in Bundeliga: ‘Buitengewone en opmerkelijke transfer’

Met video Lionel Messi zwicht niet voor oliedol­lars en kiest voor Amerikaans avontuur: ‘Wil uit de schijnwer­pers stappen’

Lionel Messi heeft in een exclusief interview zijn nieuwe club bekend gemaakt. De Argentijnse superster gaat voetballen in de Amerikaanse competitie MLS. Hij heeft de oliedollars kunnen weerstaan, want Inter Miami is zijn nieuwe club. ,,Ik had graag willen terugkeren bij FC Barcelona, maar als dat niet zou lukken dan wilde ik Europa verlaten.”