'Younes verruilt Ajax voor Wolfsburg'

Younes heeft in Amsterdam een aflopend contract en is door Erik ten Hag tot het einde van het seizoen teruggezet naar Jong Ajax omdat hij in de ogen van de trainer niet gemotiveerd genoeg is.



Younes was in de winterstop dicht bij een overgang naar Napoli, maar die transfer ging op het laatste moment niet door. De vijfvoudig Duits international keerde terug naar Ajax maar was geen basisspeler meer. Younes weigerde eerder deze maand in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen in te vallen.



Bij Wolfsburg, dat zich de laatste zes wedstrijden nog wel moet zien te handhaven op het hoogste niveau, ondertekent de 24-jarige Younes volgens Sport1.de een contract voor vier seizoenen.