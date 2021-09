Zó kreeg Luuk de Jong zijn droomtransfer: naar bed als Sevilla-spits, opstaan als Barça-speler

Door Maarten Wijffels



Hoeveel voetballers kunnen zeggen dat ze een toptransfer hebben gemaakt in hun slaap? Luuk de Jong (31) is sinds deze week één van de heel weinigen. Op de slotdag van de transfermarkt hield iedereen die betrokken was bij zijn huurdeal rekening met een race tegen de klok.



Maar een ontknoping als deze? ,,Ik heb internationaal al twee keer het record van ‘laatste last-minutetransfer’ gebroken met Ricky van Wolfswinkel’’, lacht Louis Laros. ,,De stress op zo’n avond, pfff….dat is echt geen pretje’’, aldus de man die ook zaakwaarnemer is van Luuk de Jong.