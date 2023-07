Podcast De Pacer | Dit zijn de trainingen waar je je vooraf al op kunt verheugen

WK in Den Haag als visite­kaart­je: ‘Ik hoop dat mijn kleine Jessie het plezier van zeilen gaat ervaren’

De World Sailing World Championships in Den Haag moeten in augustus een visitekaartje worden voor het zeilen. Aan het strand in Scheveningen willen Marit Bouwmeester, Annemiek Bekkering en iedereen die bij het evenement betrokken is de zo lastig te volgen sport naar het publiek brengen.