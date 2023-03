8 redenen om uit te gaan: Spinvis, musicalhits en ‘boogie from hell’

Een kijkje in het leven van een beeldhou­wer

HELMOND - Ruim zestig jaar was Joep Coppens als beeldhouwer in de weer met beitels, veilen en raspen. Nu hij met pensioen is heeft kunsthistoricus Ger Jacobs een biografie over hem geschreven. Tijdens Kunstlokaal42, op woensdag 15 maart, worden beiden door museumconservator Peter Thoben geïnterviewd.